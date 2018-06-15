Экономика

12:25 15.06.2018

НБУ гармонизировал требования к организации системы управления рисками в банках с рекомендациями Базельского комитета

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НБУ гармонизировал требования к организации системы управления рисками в банках с рекомендациями Базельского комитета

Национальный банк Украины (НБУ) привел требования к организации системы управления рисками в банках и банковских группах в соответствие рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору и других международных документов.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, изменения положение "Об организации системы управления рисками в банках Украины и банковских группах" утверждено постановлением правлением №64 от 11 июня 2018 года.

"Положение требует от банков более углубленного подхода к построению и функционированию системы управления рисками, адекватного особенностям их деятельности, характера и объемам банковских и других финансовых услуг. Введение требований положения будет способствовать повышению общего доверия вкладчиков и кредиторов к банковской системе, что имеет решающее значение для ее эффективного функционирования", - цитируется в сообщении замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

По данным регулятора, документ усиливает участие советов банков в выполнении надзорной функции. В частности, в создании мощной культуры управления рисками, осуществления мониторинга соответствия профиля риска, контроля за соблюдением общих принципов управления рисками и тому подобное.

Кроме того, предусмотрено введение требований к субъектному составу организационной структуры банка по управлению рисками, ужесточение требований к полномочиям, компетенции и независимости подразделений по управлению рисками и контроля за соблюдением требований (комплаенс), к достаточности финансовых и человеческих ресурсов для выполнения возложенных на них задач и их отчетности непосредственно перед советом банка.

Положение также определяет требования, направленные на обеспечение надлежащего управления рисками с применением модели трех линий защиты:

- первая линия - на уровне бизнес-подразделений банка и подразделений поддержки деятельности банка. Эти подразделения принимают риски и несут ответственность за них и представляют отчеты о текущем управлении такими рисками;

- вторая линия - на уровне подразделения по управлению рисками и подразделения контроля за соблюдением норм (комплаенс)

- третья линия - на уровне подразделения внутреннего аудита по проверке и оценке эффективности функционирования системы управления рисками.

Документ также содержит минимальный перечень и требования к внутрибанковским документам по управлению рисками, в том числе, декларации подверженности рискам, стратегии и политики управления рисками, методики выявления существенных рисков, кодекса поведения (этики), порядков и процедур управления рисками.

Положением определен и перечень основных рисков (кредитный риск, риск ликвидности, процентный риск, рыночный риск, операционный риск и комплаенс-риск), которые банк обязан выявлять, измерять, мониторить, контролировать и отчитываться. Кроме того, банк должен осуществлять управление другими существенными рисками, которым он подвергается во время своей деятельности.

Требования к использованию банком эффективных моделей и инструментов оценки рисков, проведению стресс-тестирования направлены на определение способности банка противостоять вероятным потрясениям и угрозам, создание надежной информационной системы по управлению рисками и отчетности о них.

Помимо этого, положением устанавливаются требования к управлению рисками при внедрении новых продуктов и значительных изменениях в деятельности банка, в частности, о необходимости оценки рисков до момента их внедрения.

По данным НБУ, разработка указанного положения осуществлялась в сотрудничестве с банковским сообществом и международными экспертами.

Учитывая масштабность работ, которые банки должны осуществить для внедрения требований положения, Нацбанком предусмотрена поэтапная их имплементация до апреля 2020 года.

Теги: #нбу
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