Украина и Таиланд создадут межправкомиссию по ВТС для отработки программы расширения сотрудничества в сфере бронетанкостроения

Украина и Таиланд готовят создание межправительственной комиссии по ВТС для отработки программы расширения сотрудничества в области бронететакострония.

Согласно сообщению на сайте СНБО, соответствующая договоренность достигнута по итогам переговоров заместителя секретаря Совбеза, главы межведомственной комиссии по ВТС Олега Гладковского с находящимся с официальным визитом в Украине 13-16 июня замминистра обороны Таиланда Чайчаном Чангмонгколом.

Как отмечается в сообщении, в ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы расширения двустороннего ВТС, включая возможность создания совместного производства украинской бронетехники в Таиланде с учетом стратегии правительства Таиланда по развитию военной промышленности государства.

Также были рассмотрены перспективы дальнейших поставок тайскому заказчику украинской перспективной бронетехники с учетом завершения выполнения заключенного в 2011 году контракта на поставку украинских ОБТ "Оплот-М", а также вопросы открытия в Таиланде сервисного центра по техобслуживанию украинской бонетехники.

В рамках визита в Украину замглавы военного ведомства Таиланда также посетил предприятия госконцерна "Укроборонпром" и провел переговоры в Минобороны, сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, в последние годы Таиланд выступает одним из крупнейших импортеров украинской бронетехники в Юго-Восточной Азии. В 2010-2015 гг. Украина поставила Таиланду 233 ед. БТР-3E1 в рамках заключенных в 2006-м и в 2011 годах контрактов общим объемом около $270 млн. В марте 2018 года был завершен подписанный в 2011 году контракт на поставку в Таиланд 49 украинских ОБТ "Оплот-М" объемом более $240 млн.

В условиях российской агрессии в 2014 году Украина вынужденно приостановила ряд экспортных контрактов на поставку основной военной техники, которая отгружалась в зону боевых действий на Донбассе. Поставки по приостановленным контрактам возобновлены в 2015-2016 гг. за счет планового наращивания производственных мощностей предприятий "Укроборонпрома".

В 2015 году украинская и тайская стороны подписали рамочное соглашение об организации в Таиланде крупноузловой сборки украинских БТР-3Е1 и его модификаций. В настоящее время Украина и Таиланд также отрабатывает планы по сборке в Таиланде украинских БТР-4Е.