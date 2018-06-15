Экономика

11:49 15.06.2018

Сальдо торговли Украиной товарами с РФ за 4 мес.-2018 ухудшилось вдвое к 4 мес.-2017

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Сальдо торговли Украиной товарами с РФ за 4 мес.-2018 ухудшилось вдвое к 4 мес.-2017

Экспорт украинских товаров в Россию за январь-апрель 2018 года снизился к аналогичному периоду прошлого года на 6,4% – до $1,19 млрд, тогда как импорт российских товаров возрос на 31% – до $2,56 млрд, сообщает Государственный комитет статистики.

В результате негативное сальдо торговли товарами с Россией достигло за 4 месяца этого года $1,38 млрд, что вдвое хуже показателя за 4 месяца прошлого года.

Согласно данным ведомства, за апрель негативное сальдо выросло на $308,7 млн, тогда как за апрель прошлого года – на $121,2 млн.

Это связано с тем, что экспорт украинских товаров в РФ в апреле снизился к апрелю прошлого года на 2,2% – до $334,2 млн, тогда как импорт вырос сразу на 38,9% – до $642,9 млн.

Госстат указывает, что в целом по итогам 4 месяцев этого года экспорт украинских товаров увеличился на 12,8% – до $15,46 млрд, тогда как импорт возрос на 15,1% – до $16,88 млрд, а негативное сальдо ухудшилось на 60,3% – до $1,42 млрд.

В результате доля России в общем украинском экспорте товаров снизилась с 9,3% до 7,7%, тогда как в импорте она возросла с 13,4% до 15,2%.

Теги: #рф #экспорт #госстат #сальдо
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