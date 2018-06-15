Экономика

11:31 15.06.2018

Украина и Азербайджан обсудили поставку нефти Azeri Light на украинские и европейские НПЗ

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Украина и Азербайджан обсудили поставку нефти Azeri Light на украинские и европейские НПЗ

Украина и Азербайджан в рамках заседания двухсторонней рабочей группы по вопросах энергетики 14 июня в Баку обсудили поставку нефти из Азербайджана на украинские и европейские НПЗ, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

"Стороны обсудили состояние реализации проекта по поставке разных сортов нефти на украинские НПЗ и в страны центральной и восточной Европы", - говорится в сообщении.

Помимо этого в ходе заседания обсуждался вопрос привлечения Украины к реализации проекта Южного газового коридора.

Как сообщалось, Украина в январе-мае 2018 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 36,8% (102,26 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 380,196 тыс. тонн.

По данным Государственной фискальной службы, нефть импортирована на $205,489 млн, что на 66,8% больше, чем в январе-мае-2017 ($123,194 млн).

Из Азербайджана, в частности, поступило сырье на $194,853 млн, из Алжира – на $7,176 млн, из Ирана – на $1,844 млн, из других стран – на $1,616 млн.

Теги: #нпз #украина #нефть #поставка #азербайджан
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