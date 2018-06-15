Экономика

11:22 15.06.2018

Citi выпустил очередной транш CLN под гривневые ОГВЗ на 98 млн грн

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Citi выпустил очередной транш CLN под гривневые ОГВЗ на 98 млн грн

Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустила очередной транш кредитных нот (credit-linked notes, CLN) под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 98 млн грн со сроком обращения до 6 марта 2019 года.

Согласно сообщению Citigroup на веб-сайте фондовой площадки Euronext Dublin, ценные бумаги включены в листинг 13 июня 2018 года.

Кредитные ноты эмитированы по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов - ИФ) со сроком обращения до 12 марта 2019 года.

CLN были размещены по цене 102,463% номинала. Обменный курс при размещении не уточняется, указывается, что объем выпуска эквивалентен $3 млн 847,27 тыс.

По данным Национального банка Украины, портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов с начала года к 15 июня возрос вдвое – до 10,414 млрд грн. Вместе с тем с начала текущего месяца он сократился на 3,28%.

Теги: #citi
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