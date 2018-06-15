Экономика

10:46 15.06.2018

OPIC одобрил страховку кредитов на $250 млн для "Нафтогаза" под закупку газа

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OPIC одобрил страховку кредитов на $250 млн для "Нафтогаза" под закупку газа

Совет директоров финансового учреждения правительства США OPIC 14 июня одобрил предоставление страховки от политических рисков кредитов на $250 млн (плюс проценты) для НАК "Нафтогаз Украины" под закупку компанией газа в летний период.

Как отмечается в сообщении на сайте OPIC, это позволит компании летом пополнить запасы газа, используя возобновляемые кредитные линии, чтобы обеспечить надежные поставки и приемлемые цены в отопительный сезон.

Ранее OPIC уточнял, что соответствующие кредиты, общая сумма которых может достигать $270 млн, "Нафтогаз" планирует привлечь у Goldman Sachs International и других международных финучреждений.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Предполагается, что реализация проекта позволит "Нафтогазу" закупить газ в объеме до 4% от годового потребления Украины.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #закупка #opic
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