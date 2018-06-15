Экономика

10:27 15.06.2018

НБРГА начало расследование авиаинцидента с самолетом MD83 авиакомпании "Браво" в "Жулянах"

2 мин читать
НБРГА начало расследование авиаинцидента с самолетом MD83 авиакомпании "Браво" в "Жулянах"

Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами (НБРГА) начало расследование авиаинцидента, который произошел с самолетом McDonnell Douglas MD-83 авиакомпании "Браво" 1992 года выпуска, выполнявшим рейс BAY4406 Анталия - Киев UR-CPR при его посадке 14 июня 2018 в 20:40 в аэропорту "Киев" ("Жуляны").

"Комиссия Национального бюро по расследованию инцидента уже не только сформирована, но и начала расследование", – сообщил оперативный дежурный НБРГА агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщает сама авиакомпания, самолет при заходе на посадку попал под порывы сильного ветра, которые резко меняли свое направление, с одновременным началом осадков, и в результате выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на боковую полосу безопасности.

По данным пассажиров и очевидцев, после остановки самолет "сидел на брюхе".

Авиакомпания отмечает, что пилоты имели стаж более 13 тыс. летных часов, из которых 5 тыс. налета на самолетах типа MD.

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. На борту находилось 169 пассажиров и 6 членов экипажа. Все пассажиры были аварийно эвакуированы и доставлены в терминал прилета аэропорта "Киев".

Работа аэропорта была временно приостановлена до 23:35, а самолеты перенаправлены в аэропорт "Борисполь".

Авиакомпания заявляет, что прилагает максимум усилий для выполнения запланированных рейсов по расписанию, однако более детальная информация от нее отсутствует.

На сайте аэропорта "Жуляны" указано, что рейс авиакомпании "Браво" из Бургаса, который должен был прибыть в 10:35, задерживается на 4 часа, а из Афин с прилетом в 15:40 – почти на два часа.

Рейс этой авиакомпании в Афины, запланированный на 9:30, теперь ожидается в 15:00.

Инцидент произошел 14 июня и в аэропорту "Борисполь" с самолетом Boeing 767-300ER авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшим рейс PS777 Киев-Тель-Авив. Как сообщила авиакомпания, он вылетел в 20:03 14 июня в сложных погодных условиях, и на финальном этапе набора высоты параметры двигателя имели тенденцию к превышению эксплуатационных лимитов.

"Проанализировав ситуацию, экипаж на основании регламентирующей документации принял решение отключить двигатель и вернуться в аэропорт вылета, известив диспетчеров о внеплановой посадке. В 20:38 воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", – отмечает МАУ.

Авиакомпания утром сообщила, что все ее рейсы в настоящее время выполняются по расписанию.

Теги: #расследование #жуляны #браво #авиакомпания #нбрга
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Myway Airlines откроет в июне регулярные рейсы в Харьков из Тбилиси и Батуми

ЕК остановила антидемпинговое расследование в отношении импорта ферросилиция украинского происхождения

Bravo Airways запускает рейсы в Люблин из Киева, Харькова, Херсона

Минюст США расследует возможные манипуляции с биткойнами

Из-за забастовки Brussels Airlines отменены три четверти рейсов авиакомпании

Авиакомпания flydubai планирует полную замену парка самолетов за 10-15 лет

Авиакомпания Nordica начинает полеты из Таллинна в аэропорт "Киев"

Turkish Airlines отказалась от планов летать в Днепр и Ивано-Франковск

ФГВФЛ намерен провести международные расследования банкротств Дельта Банка и банка "Надра"

Гройсман: Расследование хищения из ПриватБанка 150 млрд грн – дело чести

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Таиланд создадут межправкомиссию по ВТС для отработки программы расширения сотрудничества в сфере бронетанкостроения

"Рестораны Саввы Либкина" в 2017г увеличили оборот на 40%

Сальдо торговли Украиной товарами с РФ за 4 мес.-2018 ухудшилось вдвое к 4 мес.-2017

Украина и Азербайджан обсудили поставку нефти Azeri Light на украинские и европейские НПЗ

Citi выпустил очередной транш CLN под гривневые ОГВЗ на 98 млн грн

МЭРТ намерен создать институт госинспекторов по вопросам интеллектуальной собственности

OPIC одобрил страховку кредитов на $250 млн для "Нафтогаза" под закупку газа

Глава НБУ представил кандидатуры Рожковой на пост первого заместителя и Холода в состав правления

Продажи Skoda достигли рекорда для этого месяца

На "ArcelorMittal Кривой Рог" травмирован мастер при раскрое металла

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА