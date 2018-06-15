НБРГА начало расследование авиаинцидента с самолетом MD83 авиакомпании "Браво" в "Жулянах"

Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами (НБРГА) начало расследование авиаинцидента, который произошел с самолетом McDonnell Douglas MD-83 авиакомпании "Браво" 1992 года выпуска, выполнявшим рейс BAY4406 Анталия - Киев UR-CPR при его посадке 14 июня 2018 в 20:40 в аэропорту "Киев" ("Жуляны").

"Комиссия Национального бюро по расследованию инцидента уже не только сформирована, но и начала расследование", – сообщил оперативный дежурный НБРГА агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщает сама авиакомпания, самолет при заходе на посадку попал под порывы сильного ветра, которые резко меняли свое направление, с одновременным началом осадков, и в результате выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на боковую полосу безопасности.

По данным пассажиров и очевидцев, после остановки самолет "сидел на брюхе".

Авиакомпания отмечает, что пилоты имели стаж более 13 тыс. летных часов, из которых 5 тыс. налета на самолетах типа MD.

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. На борту находилось 169 пассажиров и 6 членов экипажа. Все пассажиры были аварийно эвакуированы и доставлены в терминал прилета аэропорта "Киев".

Работа аэропорта была временно приостановлена до 23:35, а самолеты перенаправлены в аэропорт "Борисполь".

Авиакомпания заявляет, что прилагает максимум усилий для выполнения запланированных рейсов по расписанию, однако более детальная информация от нее отсутствует.

На сайте аэропорта "Жуляны" указано, что рейс авиакомпании "Браво" из Бургаса, который должен был прибыть в 10:35, задерживается на 4 часа, а из Афин с прилетом в 15:40 – почти на два часа.

Рейс этой авиакомпании в Афины, запланированный на 9:30, теперь ожидается в 15:00.

Инцидент произошел 14 июня и в аэропорту "Борисполь" с самолетом Boeing 767-300ER авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшим рейс PS777 Киев-Тель-Авив. Как сообщила авиакомпания, он вылетел в 20:03 14 июня в сложных погодных условиях, и на финальном этапе набора высоты параметры двигателя имели тенденцию к превышению эксплуатационных лимитов.

"Проанализировав ситуацию, экипаж на основании регламентирующей документации принял решение отключить двигатель и вернуться в аэропорт вылета, известив диспетчеров о внеплановой посадке. В 20:38 воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", – отмечает МАУ.

Авиакомпания утром сообщила, что все ее рейсы в настоящее время выполняются по расписанию.