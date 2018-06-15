Экономика

10:16 15.06.2018

Глава НБУ представил кандидатуры Рожковой на пост первого заместителя и Холода в состав правления

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Глава НБУ представил кандидатуры Рожковой на пост первого заместителя и Холода в состав правления

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий представил Совету центробанка кандидатуры члена правления Екатерины Рожковой для утверждения на должность первого заместителя и Сергея Холода на должность заместителя главы правления.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Нацбанка, Я.Смолий рассчитывает на поддержку Советом предложенных кандидатур.

В пресс-службе при этом напомнили, что согласно закону "О Национальном банке Украины", правление центробанка состоит из шести человек: председателя, первого заместителя и четырех заместителей председателя. Заместители назначаются на должности Советом НБУ по представлению главы центробанка.

Теги: #рожкова #нбу #смолий #кадры #холод
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