Продажи Skoda достигли рекорда для этого месяца

Чешский автопроизводитель Skoda Auto, входящий в концерн Volkswagen, в мае зафиксировал рекордный объем продаж для этого месяца.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в прошлом месяце было реализовано 112,4 тыс. машин, что на 13,4% превышает показатель за май прошлого года.

В Китае, который является крупнейшим рынком сбыта в мире для Skoda, продажи подскочили на 35,4% - до 30,8 тыс. машин.

Кроме того, значительное повышение было отмечено в России - на 19,8%, до 5,973 тыс. Наиболее существенно в стране выросла реализация модели Rapid (на 17,2%, до 2,821 тыс. автомобилей) и Octavia (на 14,6%, до 2,002 тыс.).

Увеличение продаж в Западной Европе составило 3,3% - до 44,2 тыс. машин, в Центральной Европе - на 1,8%, до 19,3 тыс., в Восточной Европе без учета РФ - на 23,6%, до 4,4 тыс. Реализация автомобилей компании в Индии повысилась на 12,1% и достигла 1,4 тыс.

Самым популярным брендом является Octavia, поставки которой по всему миру в мае увеличились на 6,2% и составили 35 тыс. автомобилей, далее следуют Rapid (18,1 тыс. машин, рост на 12,2%) и Fabia (17 тыс., сокращение на 8,8%).