Экономика

10:13 15.06.2018

На "ArcelorMittal Кривой Рог" травмирован мастер при раскрое металла

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На "ArcelorMittal Кривой Рог" травмирован мастер при раскрое металла

На ПАО "Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) при порезке металла произошла травматическая ампутация части конечности сменного мастера блюминга, сообщил местный телеканал "Первый криворожский" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"В 11:40 в ходе раскроя металла летучими ножницами раскат забурился, сорвался с производственной линии и ударил по правой ноге работника. В результате произошла ампутация нижней части голени правой ноги", - констатируется в информации.

При этом отмечается, что на место происшествия медики предприятия прибыли в 11:52. После оценки тяжести состояния пациента была вызвана городская реанимационная бригада и предприняты меры для остановки кровотечения и предотвращения развития травматического шока. Пострадавший в тяжелом стабильном состоянии передан в реанимационное отделение городской больницы № 1, отмечается в пресс-релизе "ArcelorMittal Кривой Рог", который отсутствует на официальном сайте компании и распространяется местным СМИ.

В комментариях к сообщению на сайте телеканала отмечается, что периодически случается, когда летучие ножницы (РПЛН - Рычажно планетарные летучие ножницы) режут металл на 6 метровые квадратные заготовки сечением 80 или 125 мм, и происходит вылет кусков металла.

"И последняя заготовка попадает под рез - отмеряется 6 метров и происходит срез - оставшийся кусок металла вылетает и может на метра два улететь в любом направлении (благо кожух и цепи защищают от разлета), кусок такой горячей до полуметра заготовки может весит до 70 кг. В этот раз защита не уберегла мастера", - говорится в комментарии.

В сводке Госслужбы по вопросам труда (Гоструда) о травмированных на производстве 14 июня о данном ЧП на АМКР не сообщается. Вместе с тем с опозданием на три дня ведомство информирует о смертельном происшествии на Криворожский железорудный комбинат (КЖРК), управляемым совместно группами "Метинвест" и "Приват".

Согласно сводке, электрослесарь КЖРК 1985 года рождения получил смертельное поражение электрическим током во время выполнения работ по ремонту электровоза в дренажном квершлаге 64 оси горизонта 1240 м, в результате прикосновения к кабелю под напряжением. ЧП произошла 11 июня, сообщили в ведомство 13 июня, появилось в сводке 14 июня.

Как сообщалось, "ArcelorMittal Кривой Рог" планирует в 2018 году произвести минимум 5,7 млн тонн готового проката, 6,5 млн тонн стали, 10 млн тонн концентрата.

Согласно экспертным оценкам, в январе-мае 2018 года предприятие сократило выпуск проката на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,6 млн тонн, стали - на 29%, до 1,7 млн тонн, чугуна на 28%, до 1,6 млн тонн. Выпуск агломерата упал на 12,5%, до 3,75 млн тонн, но возрос товарной железной руды на 7%, до 381 тыс. тонн, железорудного концентрата снизился на 5,4%, до 3,87 млн тонн, возрос кокса - на 8,5%, до немногим более 1 млн тонн.

В мае производство упало из-за остановки ряда подразделений вследствие забастовки железнодорожников. При этом в мае было произведено, по оперативным оценкам, 210 тыс. тонн проката, 220 тыс. тонн стали, 215 тыс. тонн чугуна, 800 тыс. тонн агломерата, 90 тыс. тонн товарной железной руды, 600 тыс. тонн железорудного концентрата и 200 тыс. тонн кокса.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

Теги: #arcelormittal
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