Экономика

10:02 15.06.2018

Шефчович надеется начать переговоры с Украиной и РФ по газу в начале июля

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Шефчович надеется начать переговоры с Украиной и РФ по газу в начале июля

Трехсторонние переговоры Украины, России и ЕС по вопросу транзита российского газа через Украину после 2019 года могут стартовать в начале июля, такую надежду высказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Время - драгоценный товар. Я надеюсь начать работу с Россией и Украиной по трехсторонней газовой повестке дня в начале июля", – написал он на своей странице в Twitter.

"Комплексные (complex) переговоры впереди", – добавил вице-президент Еврокомиссии.

В конце мая он заявлял, что цель этих переговоров – определение параметров транзита газа через Украину после 2019 года и гарантий такого транзита. Тогда М.Шефчович отметил, что такие трехсторонние переговоры должны быть сфокусированы на установлении сроков нового соглашения с установлением минимального годового объема транзита и уровня тарифа, тогда как другие детали должны отработать между собой непосредственно компании.

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"Еврокомиссия занимает позицию, что Украина должна оставаться важной транзитной страной после завершения 1 января 2020 контракта с "Газпромом". Продолжение долгосрочного транзита российского газа через Украину стратегически важно и имеет огромную влияние на энергетическую безопасность ЕС и Украины как с точки зрения факторов экономики, так и факторов безопасности поставок", – сказал тогда М.Шефчович.

"Нафтогаз Украины" поддержал предложение о проведении таких трехсторонних переговоров, но подчеркнул важность участия в них не только министерства энергетики РФ, но и "Газпрома".

Теги: #газ #переговоры #шефчович #украина_рф_ес
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