"Укрнафта" не будет выплачивать дивиденды за 2017г

ПАО "Укрнафта" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2017 года, сообщила пресс-служба основного акционера компании в лице НАК "Нафтогаз Украины" со ссылкой на принятое в четверг решение общего собрания.

"Дивиденды решено не начислять в связи со значительной задолженностью "Укрнафты" по налогам и сборам", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, часть прибыли будет перечислена в госбюджет до 1 июля 2018 года, часть – направлена на погашение задолженности по налогам.

Как сообщалось, "Укрнафта" закончила 2017 год с чистой прибылью 444 млн грн против 8 млрд 739 млн грн чистого убытка годом ранее.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.