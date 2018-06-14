Экономика

19:26 14.06.2018

"Укрнафта" не будет выплачивать дивиденды за 2017г

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"Укрнафта" не будет выплачивать дивиденды за 2017г

ПАО "Укрнафта" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2017 года, сообщила пресс-служба основного акционера компании в лице НАК "Нафтогаз Украины" со ссылкой на принятое в четверг решение общего собрания.

"Дивиденды решено не начислять в связи со значительной задолженностью "Укрнафты" по налогам и сборам", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, часть прибыли будет перечислена в госбюджет до 1 июля 2018 года, часть – направлена на погашение задолженности по налогам.

Как сообщалось, "Укрнафта" закончила 2017 год с чистой прибылью 444 млн грн против 8 млрд 739 млн грн чистого убытка годом ранее.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Теги: #укрнафта #дивиденды
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