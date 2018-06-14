ЕБРР подтвердил заинтересованность в финансировании инфраструктурных проектов "Укрзализныци"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подтвердил готовность финансировать инфраструктурные проекты Украины, в частности, проекты ПАО "Укрзализныци", и увеличивать объемы этих инвестиций, указано в сообщении "Укрзализныци" со ссылкой на новоназначенного первого вице-президента ЕБРР Юргена Ригтеринка.

По словам и.о. председателя правления "Укрзализныця" Евгения Кравцова, в сотрудничестве с ЕБРР уже реализован ряд важных проектов, таких как строительство Бескидского тоннеля, приобретение подвижного состава, внедрение в Украине скоростного железнодорожного сообщения.

"В 2018-2019 годах будет реализован еще один совместный проект "Укрзализныци" и ЕБРР - закупка 7000 грузовых вагонов. Следующим шагом нашего сотрудничества станет начало электрификации железнодорожного направления Долинская-Николаев-Колосовка. Также вместе с банком мы осуществляем реформирование системы корпоративного управления общества", - цитируется в сообщении Е.Кравцов.

Ю.Ригтеринк подчеркнул важность "Укрзализныци" для ЕБРР как большого и надежного клиента.

"Я на должности первого вице-президента ЕБРР всего девять недель, и тот факт, что я с визитом в Украине, говорит о важности нашего сотрудничества и общих проектов. Мы заинтересованы в углублении сотрудничества и увеличении инвестиций", - отметил он.

В рамках встречи глава "Укрзализныци" сообщил, что электрификация железнодорожного направления Долинская-Николаев-Колосовка должно начаться в этом году, при этом все работы общей стоимостью EUR350 млн планируется закончить в 2021 году.

По его словам, "Укрзализныця" рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с ЕБРР по привлечению кредитных средств в развитие инфраструктуры, приобретение локомотивов и вагонов, строительство логистических центров.

Как сообщалось, "Укрзализныця" планирует создать отдельную вагонную компанию, которая в 2018 и 2019 годах приобретет по 3,5 тыс. вагонов за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития.