Курс гривни на межбанке в четверг подешевел к доллару США почти на 10 коп.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 26,245 грн/$1 с 26,15 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,23-26,26 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день просел до 26,2197 грн/$1 с 26,1242 грн/$1. Торговый оборот составил $327,76 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $308,24 млн.