Экономика

17:44 14.06.2018

Курс гривни на межбанке в четверг подешевел к доллару США почти на 10 коп.

1 мин читать
Курс гривни на межбанке в четверг подешевел к доллару США почти на 10 коп.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 26,245 грн/$1 с 26,15 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,23-26,26 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день просел до 26,2197 грн/$1 с 26,1242 грн/$1. Торговый оборот составил $327,76 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $308,24 млн.

Теги: #курс #валюта #гривня
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Курс гривни на межбанке в среду просел до 26,15 грн/$1

Доллар дорожает к иене, дешевеет к евро перед завершением заседания ФРС

НБУ сохранил требование обязательной продажи 50% валютой выручки

Курс доллара США продолжает расти в ожидании итогов заседания ФРС

В Украине официальный обмен наличной валюты вернулся к уровню начала 2014 г.

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился к доллару США на 4 коп.

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился к доллару США на 4 коп.

Курс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржу

Доллар дешевеет к евро в ожидании заседаний ведущих центробанков

НБУ может в июне продлить действие нормы об обязательной продаже валютной выручки в размере 50% - банкиры

ПОСЛЕДНЕЕ

Страны ЕС поддержали введение 25%-ной пошлины на товары экспорта из США объемом 2,8 млрд евро

"Укрнафта" не будет выплачивать дивиденды за 2017г

Renault инвестирует более 1 млрд евро в производство электромобилей во Франции

ЕБРР подтвердил заинтересованность в финансировании инфраструктурных проектов "Укрзализныци"

Мининфраструктуры и Нyperloop Transportation договорились о сотрудничестве

SMG "Смарт-Холдинга" начала на мощностях в Херсоне строительство корпуса танкера для голландской VEKAGroup

Потребнастроения украинцев улучшаются третий месяц подряд

Цена продажи э/э в ОРЭ в первой декаде июня снизилась на 2,3%

Украина за 5 мес. нарастила выпуск труб на 10%, кокса на 7,9%, метизов на 6,3%, поставки лома на метпредприятия упала на 9%

АМКУ действует в рамках законодательства как орган обжалования публичных закупок – директор "Прозорро"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА