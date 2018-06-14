Потребнастроения украинцев улучшаются третий месяц подряд

Индекс потребительских настроений украинцев после двухмесячного положительного тренда в мае этого года улучшился еще на 1,5 пункта – до 62,9 (здесь и далее по шкале от нуля до 200) по сравнению с апрельским показателем, а в годовом сравнении вырос на 4,9 пункта, свидетельствуют материалы ежемесячного исследования GfK Ukraine.

Украинцы были оптимистично настроены в отношении безработицы – соответствующий индекс просел на 5,3 пункта в сравнении с апрелем-2018 до 125,5, свидетельствуют данные исследования.

Положительную динамику показал также индекс целесообразности больших покупок – этот показатель вырос на 3,7 пункта в месячном сравнении – до 69,8, указывает GfK Ukraine. "Наибольшую положительную динамику этот индекс показал в таких группах: доход ниже среднего, в городах более 100 тыс. населения и в группе старшего возраста. Этот результат может быть связан с концом отопительного сезона и появлением свободных средств в этих группах", – прокомментировали аналитики компании.

Третий месяц подряд украинцы остаются оптимистичными в отношении экономического роста. Больше всего вырос показатель ожидаемого роста экономики страны в ближайшие пять лет – на 2,7 пункта до 70,1, тогда как индекс ожидаемых изменений личного материального состояния показал рост на 1,7 пункта – до 61,2. В целом индекс экономических ожиданий в мае поднялся на 1,6 пункта – до 64,6, хотя в отношении роста экономики страны в ближайший год украинцы остаются нейтральны – этот показатель вырос на 0,5 пункта до 62,5.

Показатель текущего материального состояния увеличился на 1,4 пункта – до 60,3, хотя в отношении текущего личного материального состояния украинцы были настроены нейтрально – этот показатель показал рост на 0,8 пункта – до 50,9.

Негативный тренд коснулся ожиданий украинцев в отношении инфляции – соответствующий показатель вырос на 1,9 пункта до 190,4. Ухудшились также ожидания украинцев в отношении курса гривны в ближайшие три месяца – на 1,9 пункта до значения 149,5.

Как сообщалось, в апреле этого года был зафиксирован рост потребительских настроений на 3,7 пунктов по сравнению с мартом.

Ранее локальный максимум потребительских настроений исследователи зафиксировали в октябре 2017 года – 62,9 после пяти месяцев стабильности. В последующие месяцы настроения потребителей ухудшались вплоть до локального минимума 55,4 в феврале этого года.

Gfk Ukraine осуществляет исследование домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине с июня 2000 года. Опрашивается 1 тыс. респондентов.