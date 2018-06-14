Украина за 5 мес. нарастила выпуск труб на 10%, кокса на 7,9%, метизов на 6,3%, поставки лома на метпредприятия упала на 9%

Предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины в январе-мае 2018 года нарастили производство труб на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 448,2 тыс. тонн, кокса - на 7,9%, до 4,51 млн тонн, метизной продукции - на 6,3%, до 77,5 тыс. тонн, сообщается в информации ЦК профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ПМГУ) в четверг по итогам состоявшегося 13 июня в объединении предприятий "Укрметаллургпром" балансового совещания.

Согласно информации отдела социально-экономической работы ЦК ПМГУ, за 5 мес.-2018 выпуск железорудного концентрата снизился на 1% по сравнению с 5 мес-2017 - до 25,2 млн тонн, но возрос агломерата - на 12%, до 13,7 млн тонн, окатышей - на 11,5%, до 8,8 млн тонн.

Выплавка чугуна возросла на 7,9% - до 8,52 млн тонн, сохранилась стали на уровне 8,68 млн тонн, производство проката увеличилось на 4,7% - до 7,72 млн тонн.

За указанный период поставки металлолома на метпредприятия снизились на 9% - до 1,106 млн тонн.

При этом в мае произведено: чугуна – 1,58 млн тонн, или 95,9% относительно предыдущего месяца, стали – 1,7 млн тонн (98,5%), проката – 1,55 млн тонн (102,5%).

Кроме того, предприятия ГМК выпустили железорудного концентрата – 4,92 млн тонн (96,3% к апрелю), агломерата – 2,77 млн тонн (97,9%), окатышей – 1,72 млн тонн (96,1%), кокса – 0,90 млн тонн (98,8%), труб – 91 тыс. тонн (101,9%), метизов – 15,9 тыс. тонн (111,2%), им поставлено 303 тыс. тонн лома (139,6%).

"Несмотря на потерю части производственных мощностей на не подконтрольной Украине территории, за пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года произошло увеличение производства основных видов продукции благодаря стабилизации обеспечения ряда метпредприятий железорудным сырьем и коксом, а также вводу в эксплуатацию доменной печи №3 на МК "Запорожсталь" после коренной реконструкции", - поясняется в информации профсоюза.

По состоянию на 13 июня 2018 года, на контролируемой Украиной территории в работе находятся 20 из 21 действующих доменных печей, 13 конвертеров из 16, восемь мартеновских печей из девяти, семь электропечей из 15, 14 из 14 машин непрерывного литья заготовки. Кроме того, пять доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).

ЦК ПМГУ также сообщает, что средний уровень зарплаты в апреле на горнорудных предприятиях составил 13050,1 грн, на коксохимических - 14649,8 грн, на предприятиях черной металлургии - 13086,5 грн, цветной металлургии - 8831,2 грн, трубных предприятиях - 10301,1 грн. В целом по промышленности - 9240,4 грн, а в целом по Украине - 8480 грн.

"В соответствии со ст. 5 закона "О прожиточном минимуме", Министерство социальной политики Украины сообщает, что фактический размер прожиточного минимума в ценах апреля 2018 года в расчете на месяц на одного человека составлял: с учетом суммы налога на доходы физических лиц и военного сбора - 3764 грн (без учета платежей - 3282 грн), для детей до шести лет - 3125 грн, для детей в возрасте от шести до 18 лет - 3836 грн, для трудоспособных лиц с учетом суммы обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством - 4213 грн (без учета платежей - 3391 грн), для лиц, утративших трудоспособность, - 2772 грн.

"Таким образом, законодательно установленный на апрель 2018 года (1700 грн) прожиточный минимум занижен в 2,2 раза по сравнению с его фактическим размером, или на 2064 грн, а для трудоспособного лица (1762 грн) - в 2,4 раза, или на 2451 грн", - констатируется в сообщении со ссылкой на сайт http://www.fpsu.org.ua.

Как сообщалось, в 2017 году метпредприятия Украины сократили производство стали на 12% по сравнению с 2016 годом - до 21,284 млн тонн, общего проката - на 14%, до 18,439 млн тонн, чугуна - на 15%, до 20,035 млн тонн.

Предприятия ГМК в 2017 году сократили производство кокса на 18% по сравнению с 2016 годом - до 10,4 млн тонн, железорудного концентрата на 3% - до 60,498 млн тонн, окатышей - на 10%, до 20,114 млн тонн, агломерата - также на 10%, до 30,889 млн тонн.

Из заготовленных в 2017 году 3,79 млн тонн металлолома (108% от 2016 года) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 3,3 млн тонн (102%), экспортировано 486 тыс. тонн (175%). Степень обеспеченности потребности металлургического комплекса в привозном металлоломе составила 91%.