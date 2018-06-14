Экономика

15:49 14.06.2018

Госрезерв в 2018г намерен выйти на рекордные суммы пополнения запасов

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Госрезерв в 2018г намерен выйти на рекордные суммы пополнения запасов

Государственное агентство резерва (Госрезерв) Украины в 2018 году намерено увеличить объемы закупки материальных ценностей для пополнения и освежения запасов на 88% – до 980 млн грн, сообщил глава агентства Вадим Мосийчук.

"Текущий год должен стать рекордным для Госрезерва в части пополнения запасов", – написал он на своей странице в Facebook.

Как отметил В.Мосийчук, такие закупки намечено осуществить за счет собственных ресурсов – без финансирования из общего фонда государственного бюджета.

Он уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что номенклатура закупаемых материальных ценностей включает 33 наименования, в том числе нефтепродукты, продовольственную и промышленные группы.

"Все утверждено Кабмином. Вот почему необходимо переподчинить Госрезерв Кабмину и убрать лишнее звено – Минэкономразвития. Так как распорядителем резерва является Кабмин, как и в других странах-соседях", – подчеркнул В.Мосийчук.

По его словам, желание руководителя Минэкономразвития контролировать такие закупки является одной из причин оказываемого на агентство давления.

Согласно данным Госрезерва, в 2017 году объем закупок составил 521,07 млн грн, годом ранее – 56,19 млн грн, в 2015 году – 382,5 млн грн, а в 2014 году – всего 9,93 млн грн.

Теги: #запасы #госрезерв
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