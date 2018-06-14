SPAC "Trident Acquisitions Corp" привлекла на NASDAQ более $201 млн под поглощение энергоактивов в Украине

Американская Trident Acquisitions Corp, организованная в форме специализированной компании по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) провела публичное размещение инвестиционных паев (initial public offering, IPO) на фондовой площадке NASDAQ, по итогам которого привлекла $201,25 млн.

Согласно сообщению на веб-сайте компании, всего было продано 20,125 млн инвестиционных паев по цене $10 за шт. Один пай состоит из одной акции и варранта на акции дополнительной эмиссии. При этом обращению подлежат как инвестиционные паи, так и отдельные его составляющие.

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Организатором сделки выступила американская Chardan Capital Markets.

Согласно сообщению операционного директора Trident Acquisitions Corp Алексея Тимофеева (экс-глава "Смарт-холдинга" – ИФ) в соцсети "Фейсбук", в размещении приняло участие более 400 международных инвестиционных фондов.

Порядок IPO инвестиционных паев SPAC предполагает размещение привлеченных средств на счете специального траста до момента идентификации объекта для сделки (слияние, поглощение, обмен акциями, покупка доли и прочие операции).

Привлеченные средства эмитент намерен инвестировать в поглощение энергоактивов в Восточной Европе с фокусом на Украину.

"Я хочу построить большую вертикально-интегрированную восточно-европейскую корпорацию в сфере природных ресурсов с центром в Украине", - сказал в интервью "Экономической правде" глава Trident Acquisitions Corp экс-депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев.

Он также не исключает покупку активов в Северной Америке.

В настоящее время Trident Acquisitions Corp изучает объекты для сделок. В дальнейшем компания, с которой произойдет слияние, сама станет публично торгуемой на NASDAQ.

Согласно проспекту эмиссии инвестиционных паев, компания была учреждена в марте 2016 года. Изначально все ценные бумаги выкупила американская VK Consulting, Inc., подконтрольная российскому инвестбанкиру Вадиму Комиссарову.

В апреле 2016 года 35% ценных бумаг выкупил И.Пономарев, 5,35% - Ратимат Ахмедова (Patimat Akhmedova), 5% - близкий родственник Михэила Саакашвили Тимур Алазания, 5% осталось у В.Комиссарова, по 0,8% выкупили А.Тимофеев, бывший министр угольной промышленности Украины Виктор Тополов, а также глава американской McLarty Associates Эдвард Верона (Edward S. Verona).

Затем с ценными бумагами был осуществлен ряд сделок, после которых в состав акционеров вошел совладелец украинской розничной сети "АТБ-Маркет" Геннадий Буткевич (10%).

"Это мои друзья и знакомые. У всех доли очень разные. У Тимура Алазании - он нам помогает с международными связями как в прошлом один из руководителей секретариата ООН - доли процента. Виктор Тополов перед IPO вообще вышел из состава акционеров. У Буткевича значимая доля, он один из пяти членов совета директоров, но эта значимость - всего около 3,5% в общей стоимости компании", - объяснил И.Пономарев.