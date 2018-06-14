Rolls-Royce сократит 4,6 тыс. рабочих мест, сэкономит 400 млн фунтов в год

Британская промышленная группа Rolls-Royce Group Plc в четверг объявила об очередном раунде реструктуризации, предусматривающем сокращение 4,6 тыс. рабочих мест или 8% штата.

Треть сокращений будет реализована до конца 2018 года, говорится в сообщении Rolls-Royce.

Реструктуризация обеспечит экономию около 400 млн фунтов стерлингов ($533 млн) в год к концу 2020 года. Аналитики ожидали, что сэкономить удастся не более 250 млн фунтов в год, пишет агентство Bloomberg.

Разовые расходы на уменьшение числа рабочих мест составят 500 млн фунтов.

Большинство сокращений придется на Великобританию, где работают 26 тыс. из 55 тыс. сотрудников Rolls-royce

Акции Rolls-Royce подорожали более чем вдвое (на 130%) за последние 12 месяцев благодаря усилиям руководства по восстановлению прибыли и рентабельности компании.

Группа Rolls-Royce занимается поставкой энергетических систем и услуг в гражданской и военной авиации, в морском и энергетическом секторах.