ЕЦБ не станет менять ставки, может сделать заявления о сроках сворачивания QE - прогноз

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не станет менять ключевые процентные ставки на заседании в четверг, однако может сделать новые заявления относительно сроков сворачивания программы выкупа активов.

Эксперты, опрошенные различными СМИ, ожидают сохранения Центробанком базовой ставки по кредитам на нулевом уровне, ставки по депозитам - на уровне минус 0,4%, по маржинальным кредитам - 0,25%.

Представители ЕЦБ неоднократно намекали на то, что летом этого года они представят план сворачивания программы количественного смягчения (QE). Однако, когда такие заявления начали звучать, экономика еврозоны выглядела довольно сильной, чтобы справиться с отменой стимулов, пишет газета Financial Times.

Между тем, за последнее время ситуация изменилась: политическая неопределенность в Италии, повышение цен на нефть и угроза торговой войны с США являются, по мнению многих инвесторов, причинами для продолжения выкупа облигаций европейским Центробанком до весны 2019 года.

Тем не менее, ЕЦБ не предпринял никаких мер для корректировки рыночных ожиданий в отношении QE, объем которой должен быть уменьшен до 30 млрд евро в месяц с сентября и сокращен до нулевого уровня к началу 2019 года.

Более того, на прошлой неделе главный экономист ЕЦБ Петер Прат заявил, что заседание Центробанка в Риге 14 июня станет решающим для определения сроков сворачивания программы выкупа активов, общий объем которой составляет 2,4 трлн евро.

"Заявления Петера Прата создали впечатление, что перспективы экономики стали более ясными именно в тот момент, когда неопределенность и понижательные риски увеличиваются, - отмечает экономист IHS Markit Кен Уоттрет. - Я говорю не только о ситуации в Италии, но и об отношениях в G7".

"Более вероятно, что официальные заявления относительно сворачивания QE ЕЦБ сделает в июле, - говорит эксперт. - Однако шансы на то, что это произойдет в июне, растут, в том числе, в связи с тоном заявлений Прата".

Некоторые эксперты подозревают, что ЕЦБ пытается убедить себя, что экономические условия в еврозоне достаточно благоприятны для сворачивания программы выкупа активов лишь потому, что запас бумаг, которые ЦБ может приобретать в рамках QE, подходит к концу с учетом действующих ограничений.

Также стоит отметить, что сроки службы президента ЕЦБ Марио Драги и П.Прата, в следующем году завершаются, и эксперты начинают задаваться вопросом о том, что будет делать новое поколение руководителей ЕЦБ в случае ослабления экономического подъема в еврозоне в ближайшие годы.

"Очевидно, что ЕЦБ хочет закончить программу QE в этом году и намерен поднять базовую ставку в какой-то момент до осени или осенью 2019 года, однако не понятно, что будет дальше, когда М.Драги покинет свой пост", - цитирует FT аналитика BNP Paribas Asset Management Ричарда Барвелла.

Инвесторы ждут от ЕЦБ информации о том, что будет со ставками после сворачивания QE, а также о том, как долго Центробанк планирует реинвестировать поступления от бумаг, приобретенных в рамках этой программы.

Ранее ЕЦБ дал понять, что намерен реинвестировать поступления на сумму в среднем 15 млрд евро в месяц в январе-апреле 2019 года, однако не упоминал о том, что будет происходить дальше.

Вполне возможно, что европейский Центробанк, как и Федрезерв, начнет поднимать ставки прежде, чем приступит к сокращению объема активов на балансе, отмечают аналитики.