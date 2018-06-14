Экономика

09:56 14.06.2018

Власти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро в связи с дизельным скандалом

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Власти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро в связи с дизельным скандалом

 Прокуратура города Брауншвейг в Нижней Саксонии оштрафовала автоконцерн Volkswagen AG (VW) на 1 млрд евро в связи с "дизельным скандалом", говорится в пресс-релизе VW.

Компания согласилась со штрафом, признала свою ответственность и не станет подавать апелляцию.

Сумма включает в себя максимально возможный штраф в размере 5 млн евро и еще 995 млн евро в виде возврата незаконно полученной прибыли.

Как выяснилось в ходе расследования, компания нарушила правила мониторинга при тестировании порядка 10,7 млн автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Эти автомобили были проданы с установленными на них незаконными программами, занижающими показатели выбросов вредных веществ во время тестирования.

Акции VW в среду подорожали на 0,2%. С начала года капитализация компании снизилась на 4%, до 80 млрд евро.

Теги: #volkswagen_ag #штраф #германия
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