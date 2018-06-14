Экономика

09:45 14.06.2018

Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкоголь

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Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкоголь

Повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%; виски, ром и джин – на 12%; коньяк – на 6,6-9,5% и вина – на 4,5-13,5% предлагает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

"Произошел рост составляющих цены на алкогольные напитки из-за подорожания компонентов производства, в частности цен на спирт, тару, комплектующие. На сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", – говорится в пояснительной записке к проекту постановления, обнародованному на сайте МЭРТ.

В нем говорится, что 7 июня в министерстве под руководством первого вице-премьера Степана Кубива уже прошло открытое обсуждение такого повышения.

МЭРТ напоминает, что последний раз минимальные цены на алкоголь были повышены в сентябре прошлого года, в частности, минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки была увеличена с 69,78 грн до 79,55 грн.

Согласно проекту нового постановления, теперь ее предлагается повысить до 89,41 грн, или на 12,4% (с 397,76 грн до 447,03 грн за литр 100%-го спирта). Минимальные оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные намечено увеличить на 19,6% - до 321,34 грн/литр 100%-го спирта.

Минимальные цены на вина натуральные предложено повысить на 13,5% - до 42 грн за бутылку 0,7 л в рознице, на крепленые вина и вермуты – на 8,9%, до 49 грн, на шампанское за бутылку 0,7 л – на 12,4%, до 89 грн.

Кроме того, предусмотрено увеличение минимальной оптово-отпускной цены коньяка "три звезды" с нынешних 386,98 грн за 1 литр 100%-го спирта до 412,45 грн, розничной – с 597,3 грн до 641,6 грн, "четыре звезды", соответственно, с 412,85 грн до 455,23 грн и с 645,17 грн до 696,6 грн.

Для коньяка "пять звезд" в обнародованном проекте минимальная оптовая цена снижена с 495,95 грн до 481,58 грн, тогда как розничная повышена с 692,6 грн до 758,26 грн.

Предполагается, что постановление вступит в силу через 10 дней после его опубликования.

Теги: #алкоголь #цены #мэрт
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