Даже после повышения, тарифы на электроэнергию в Украине самые низкие в Европе (Инфографика)

Цены на электроэнергию для промышленных потребителей в Украине все еще остаются одними из самых низких в Европе.

Фактический средневзвешенный тариф на электрическую энергию в странах Европы в 2017 г.

Об этом сообщает Первая энергетическая ассоциация Украины (ПЭАУ), ссылаясь на Евростат.

По данным ПЭАУ в Украине с 1 апреля 2018 тарифы для потребителей первого класса напряжения выросли на 3,6-9,1%, тарифы для потребителей второго класса напряжения выросли на 2,1-7,5%

Тарифы на электрическую энергию для юридических лиц в Украине, II квартал 2018 г.

По мнению ПЭАУ, ситуация с тарифами осложняется существующим в Украине перекрестным субсидированием, при котором промышленность фактически доплачивает за население. Объем перекрестного субсидирования в 2017 году составил почти 36,7 мдрд. грн.

"Первая энергетическая ассоциация Украины" является неприбыльной общественной организацией энергетиков Украины.

В состав Ассоциации входят ведущие энергетические предприятия и организаций Украины, среди которых: ГП НЭК "Укрэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго", ПАО "ДТЭК" Днепрооблэнерго ", ООО" Энергоинвест ", ОАО" Одессагаз "и другие. Президент Ассоциации - Василий Котко

Источник: Reform.energy