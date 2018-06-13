В ОГХК считают, что нахождение компании в госсобственности мешает ее развитию

Действующий руководитель ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), считает, что нахождение предприятия в государственной собственности мешает ее развитию.

Как сообщается в пресс-релизе компании со ссылкой на и.о. председателя правления ОГХК Александра Гладушко, "государственная форма собственности является сдерживающим фактором в развитии предприятия, ведь основная роль таких предприятий заключается, скорее, в дотировании государственного бюджета".

"Налоговая база достаточно обременительна для государственных компаний. Это ощутимо сдерживает отчисления на модернизацию производства и само предприятие имеет ограниченные возможности по собственной реконструкции", - полагает А.Гладушко.

По его мнению, частная собственность позволит более эффективно управлять компанией и ускорит бизнес-процессы: "Компания выйдет на более высокий уровень менеджмента и повысит свою конкурентоспособность на мировых рынках".

При этом топ-менеджер поддержал принятое 8 июня текущего года решение Фонда госимущества (ФГИ) Украины о приватизации ОГХК.

"Решение ФГИ фактически дало старт продаже нашего предприятия. Компании нужны существенные инвестиции и обновление активов, которое мы активно начали. Нужны новые площади под разработку и новые проекты по переработке титановой продукции. С этим лучше справится частный инвестор", - говорит и.о. предправления.

Руководитель компании отметил, что работникам ОГХК придется пройти нелегкий путь, чтобы подготовить предприятие к открытой продаже. Впереди, в частности, - переход под управление ФГИ, повторное прохождение оценки и аудита, чтобы органы приватизации смогли составить стартовую цену предприятию и условия конкурса.

"Для нас это время напряженной и кропотливой работы. Но мы стремимся к конечному результату - продаже компании на прозрачном конкурсе, в котором честно победит инвестор с серьезными намерениями по развитию компании", - резюмировал А.Гладушко.

Как сообщалось, ОГХК по итогам работы в 2017 году снизила чистую прибыль на 31,1% по сравнению с предыдущим годом - до 443,714 млн грн. Компания направляет 75% из полученной по итогам 2017 года чистой прибыли на выплату дивидендов, перечислив в бюджет государства 332 млн 785,5 тыс. грн.

ОГХК в январе-марте 2018 года снизила чистую прибыль на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 58,315 млн грн с 70,349 млн грн. Нераспределенная прибыль к концу марта текущего года достигла 715,459 млн грн.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" (ГП "ОГХК") начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа. 8 декабря 2016 года преобразовано в ПАО "ОГХК".

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Уставный капитал ПАО "ОГХК" - 1,944 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании ФГИ перенес на 2018 год.