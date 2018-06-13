Власти Китая и China Construction Bank создали фонд объемом $47 млрд для инвестиций в новые отрасли

Государственный комитет по развитию и реформе КНР и один из крупнейших банков страны China Construction Bank создали фонд объемом 300 млрд юаней (около $47 млрд) для инвестиций в новые отрасли и направления, включая создание инновационных материалов, биотехнологии и автомобили на альтернативных источниках энергии.

В сообщении на сайте госкомитета отмечается, что одной из задач фонда будет привлечение частного капитала для инвестиций в такие стратегические отрасли.

Ранее сообщалось, что Пекин планирует повысить долю новых отраслей в ВВП с 8% в 2015 году до 15% в 2020 году. Предполагается, что они обеспечат создание не менее 1 млн новых рабочих мест в год.