Поголовье КРС в Украине к 1 июня сократилось на 4,6%, свиней – на 5,7%, птицы выросло на 1,7%

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине по состоянию на 1 июня 2018 года составило почти 3,97 млн голов, что на 4,6% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

При этом поголовье коров к указанной дате сократилось на 3,7% - до 2,04 млн голов.

Согласно данным Госстата, на 1 июня поголовье свиней уменьшилось на 5,7% по сравнению с аналогичной датой прошлого года - до 6,37 млн голов, овец и коз - на 4,1%, до 1,64 млн голов.

Поголовье птицы в стране выросло на 1,7% по сравнению с 1 июня 2017 года, составив 223,81 млн голов.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, поголовье КРС в Украине (без учета временно оккупированной территории АРК и зоны проведения АТО) в 2017 году составило 3,628 млн голов, что на 1,5% меньше, чем в 2016 году. Поголовье свиней сократилось на 8,2% - до 6,12 млн голов, овец и коз выросло на 0,1% - до 1,316 млн голов, птицы – на 1,7%, до 205,103 млн голов.