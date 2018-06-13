Экономика

15:26 13.06.2018

Кабмин перераспределил 111,7 млн грн на обустройство казарм и закупку оборудования для столовых в воинских частях ВСУ

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Кабмин перераспределил 111,7 млн грн на обустройство казарм и закупку оборудования для столовых в воинских частях ВСУ

Кабинет министров Украины перераспределил 111,7 млн грн на обустройство казарм и закупку оборудования для столовых в воинских частях Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

В частности, 29,4 млн грн будут направлены на обустройство построенных в 2018 году (184 шт) казарм, а 82,3 млн грн – на обустройство столовых в воинских частях, которые переходят в текущем году на систему продовольственного обеспечения с применением каталогов продуктов питания.

Данное распределение осуществлено за счет уменьшения расходов потребления по программе "Обеспечения деятельности Вооруженных сил Украины и подготовка войск".

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