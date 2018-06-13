Экономика

15:08 13.06.2018

Кабмин распределил 200 млн грн субвенции местным бюджетам на компенсацию стоимости жилья инвалидам и членам семей погибших воинов-интернационалистов

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Кабмин распределил 200 млн грн субвенции местным бюджетам на компенсацию стоимости жилья инвалидам и членам семей погибших воинов-интернационалистов

Кабинет министров Украины распределил более 200 млн грн субвенции из государственного бюджета местным на выплату денежной компенсации за жилье 189 гражданам, получившим инвалидность или членам семей погибших участников боевых действий на территории других государств.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

"Правительством на заседании 13 июня 2018 утверждено распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за жилье для семей погибших участников боевых действий на территории других государств, а также для лиц с инвалидностью I-II группы, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с пребыванием в этих государствах, на общую сумму 200 млн грн", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

Отмечается, что принятие распоряжения позволит выплатить денежную компенсацию за надлежащие для получения жилые помещения 189 лицам.

Согласно сообщению, реализация документа будет способствовать улучшению социальной защиты вышеуказанных категорий населения.

Теги: #субвенции #кабмин
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