Экономика

15:05 13.06.2018

Кабмин исключил три населенных пункта Донбасса из перечня временно оккупированных

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Кабмин исключил три населенных пункта Донбасса из перечня временно оккупированных

Кабинет министров Украины исключил населенные пункты Гладосово и Травневое (Донецкой области) и Новоалександровку (Луганской области) из перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Данные населенные пункты (Гладосово и Травневое – Донецкая область, Новоалександровка – Луганская область) внесены в перечень тех, которые расположенных на линии соприкосновения.

Теги: #донбасс #кабмин
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