Кабмин внес членов фермерских хозяйств в перечень плательщиков ЕСВ

Кабинет министров Украины дополнил перечень плательщиков единого социального взноса (ЕСВ) новой категорией – членами фермерского хозяйства, если они не подлежат страхованию на других основаниях.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, сообщил "Правительственный портал".

"Данное решение позволит разделять единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, который уплачивается новой категорией плательщиков – членами фермерского хозяйства, на все виды социального страхования", – поясняется в сообщении.