Экономика

14:39 13.06.2018

Кабмин внес членов фермерских хозяйств в перечень плательщиков ЕСВ

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Кабмин внес членов фермерских хозяйств в перечень плательщиков ЕСВ

Кабинет министров Украины дополнил перечень плательщиков единого социального взноса (ЕСВ) новой категорией – членами фермерского хозяйства, если они не подлежат страхованию на других основаниях.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, сообщил "Правительственный портал".

"Данное решение позволит разделять единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, который уплачивается новой категорией плательщиков – членами фермерского хозяйства, на все виды социального страхования", – поясняется в сообщении.

Теги: #есв #фермерство #кабмин
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