Экономика

09:30 13.06.2018

ЕС решительно настроен сохранить ядерную сделку с Ираном - Могерини

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ЕС решительно настроен сохранить ядерную сделку с Ираном - Могерини

Нужно ясно понимать, что сохранение иранской ядерной сделки не является для Европы экономической проблемой, это вопрос безопасности для европейцев, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Речь идет об усилиях, направленных на ядерное нераспространение, которые должны продолжаться. Мы решительно настроены сохранить это соглашение - и в интересах самих США тоже. Сохранение этого соглашения фундаментально для нашей общей безопасности. Для безопасности Европы, Соединенных Штатов, всего Ближнего Востока", - сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам, выступая во вторник на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

По ее словам, "на Европейском союзе лежит ответственность: мы должны рассказать нашим партнерам в остальном мире, как сохранить одну из еще функционирующих опор этой архитектуры ядерного нераспространения". "Ее поддержка была подтверждена другими участниками подписания ядерного соглашения - Францией, Германией, Соединенным Королевством, Россией и Китаем", - напомнила Ф.Могерини.

Если не сберечь сделку с Ираном, считает она, риски ввергнуться в спираль ядерного распространения и оказаться на грани конфликта становятся еще более реальными. Она призвала задуматься о том, сколь опасной может стать ситуация без ядерного соглашения.

Только с его помощью можно будет, пусть даже это непросто, продолжать оказывать давление на Иран.

"Ядерное соглашение никогда не имело целью решить все проблемы, с которыми мы сталкиваемся в наших отношениях с Ираном. Наоборот, и это было ясно с самого начала", - отметила Ф.Могерини, добавив, что таковым изначально был и мандат на переговоры, который соблюдался.

"Тем не менее, сам факт достижения такого соглашения открыл окно, которое позволяет нам затрагивать другие вопросы, не имеющие ничего общего с ядерной программой. И это вопросы, которые нас беспокоят, которые для нас так же важны, как и для американцев. Это вопросы, не охватываемые ядерным соглашением, но о которых, тем не менее, надо говорить. И мы думаем, что сможем лучше затрагивать эти вопросы, сохраняя ядерное соглашение с Ираном, а не разрушая его", - продолжила глава европейской дипломатии.

Она уточнила, что речь идет об обсуждении программы баллистических ракет, региональных проблем, прав человека в рамках политического диалога высокого уровня ЕС-Иран. То, что на этих направлениях остаются проблемы с Ираном, никогда не было секретом. "Но эти вопросы не связаны с реализацией ядерного соглашения. И поднимать эти вопросы без ядерного соглашения будет не просто - наоборот", - убеждена Ф.Могерини.

При этом она сослалась на опыт, свидетельствующий о том, что говорить с Тегераном об этих проблемах стало возможным именно после заключения ядерной сделки.

"Если исчезнет ядерное соглашение, станет труднее поднимать эти неядерные вопросы", - полагает высокий представитель ЕС, отмечая, что никто не заинтересован в закрытии каналов общения.

"Наша позиция по иранскому соглашению основывается на принципах, но также на нашем прагматизме. Благодаря этому соглашению Европейский союз в большей безопасности, нет гонки вооружений на Ближнем Востоке, есть экономические выгоды для иранского народа и открываются новые возможности оказывать давление на Иран средствами дипломатии и диалога. Вот почему мы решительно настроены сохранить это ядерное соглашение и помешать новой эскалации и напряженности в регионе, спокойствие которого и так уже сильно нарушено", - объяснила Ф.Могерини.

Теги: #ес #иран #могерини
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