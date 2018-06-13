Экономика

09:27 13.06.2018

Газопровод TANAP введен в строй

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Газопровод TANAP введен в строй

Трансанатолийский газопровод (TANAP) введен в строй во вторник в Турции.

В церемонии ввода приняли участие президенты Турции, Азербайджана, Украины, Сербии, премьер-министр Болгарии, исполнительный директор BP и представители различных компаний.

Газопровод TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его освоения от грузино-турецкой границы до западных границ Турции. Закладка фундамента TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс.

Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7,99 млрд.

В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: Госнефтекомпания Азербайджана (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

TANAP - это часть Южного газового коридора вместе с Южно-Кавказским газопроводом и Трансадриатическим газопроводом (ТАР).

"Помогая диверсифицировать наших поставщиков энергии и маршруты поставок, Южный газовый коридор является стратегически важным для энергетической безопасности ЕС, в том числе в наиболее уязвимых частях, таких как Юго-Восточная Европа и Южная Италия", - сказал зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович в связи с открытием TANAP.

"Мы все выиграем от этого "моста" между Каспийским регионом и рынком ЕС. В наших совместных интересах добиться успеха", - подчеркнул зампред ЕК, чье заявление опубликовала Еврокомиссия в Брюсселе.

В свою очередь заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк сказала журналистам в Анкаре, что TANAP внесет вклад в энергобезопасность Европы и Турции.

"США не инвестировали в TANAP и не получат коммерческую выгоду от реализации проекта. Несмотря на это, Вашингтон поддерживает реализацию проекта, поскольку он способствует диверсификации поставок энергоресурсов и энергобезопасности", - сказала С.Оудкирк, слова которой приводит агентство Anadolu.

По ее словам, реализация проекта TANAP также важна для региональных энергетических рынков.

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"Газопровод TANAP, по которому азербайджанский газ будет поставляться на европейские рынки, позволит диверсифицировать поставки энергоресурсов. Для стран, которые будут покупать азербайджанский газ, этот проект означает диверсификацию. С другой стороны, это также большой вклад в обеспечение энергетической безопасности стран", - добавила С.Оудкирк.

Теги: #турция #газопровод #tanap
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