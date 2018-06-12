Экономика

19:14 12.06.2018

В Украине официальный обмен наличной валюты вернулся к уровню начала 2014 г.

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В Украине официальный обмен наличной валюты вернулся к уровню начала 2014 г.

 Украинцы в мае 2018 года продали банкам валюты на эквивалент $1074,8 млн, тогда как купили у них – на $723,3 млн, и по этим показателям официальный рынок обмена наличных валют почти вернулся на уровень февраля 2014 года.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ) на его веб-сайте, чистая продажа валюты украинцами в мае составила $350,6 млн по сравнению с $234,7 млн в апреле и $104,9 млн – в марте этого года и $449,2 млн – в мае прошлого.

Объем продажи валюты в мае по сравнению с апрелем этого года вырос на 21,4%, тогда как покупки – на 11,3%. По сравнению с маем 2017 года продажа валюты населением увеличилась на 33,4%, а покупка – в два раза.

НБУ уточняет, что непосредственно американских долларов украинцы в минувшем месяце купили $527,7 млн, продали – $848,5 млн.

В целом за первые пять месяцев этого года продажа валюты превысила ее покупку на $966 млн, тогда как за первые пять месяцев прошлого года – на $1135,6 млн.

Теги: #курс #валюта #украина #гривня
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