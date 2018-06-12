Экономика

18:28 12.06.2018

НБУ сократил число "бумажек" при обмене валют

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НБУ сократил число "бумажек" при обмене валют

Национальный банк Украины упрощает проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют, сокращая число бумаг, необходимых для их оформления.

"Банки смогут оформлять квитанции о валютно-обменной операции не только в бумажной форме, но и в электронном виде", – комментирует НБУ в релизе во вторник изменения в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, которые вступят в силу с 1 июля этого года.

Согласно им, банки получат возможность хранить соответствующие документы в электронной форме, а также по согласию клиента банк будет иметь возможность не оформлять ему бумажный документ.

Нацбанк напоминает, что в настоящее время банки обязаны оформлять два бумажных экземпляра квитанции об осуществлении такой операции: один - для клиента, один - для хранения в банке, а небанковские обменники – еще и два кассовых чека.

"В дальнейшем они будут оформлять для клиентов валютно-обменные операции только одним документом - документом, который печатается РРО (регистратор расчетных операций – ИФ). Соответственно, они не будут выдавать клиентам квитанцию об осуществлении валютно-обменной операции", – описывает регулятор нововведения.

НБУ добавляет, что и банки, и финансовые учреждения не будут требовать подпись клиента на квитанции или документе РРО, если сумма валютно-обменной операции будет менее 150 тыс. грн.

Помимо этого, согласно принятым изменениям, утвержденным постановлением правления НБУ №63 от 7 июня, центробанк предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. "После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличную иностранную валюту с использованием этих устройств", – сообщает Нацбанк.

Он указывает, что в связи с развитием электронного документооборота и для содействия распространению безбумажных технологий банки и финансовые учреждения получат возможность оформлять отчетную документацию по валютно-обменным операциям в виде электронного документа.

НБУ уточняет, что для внедрения новых требований, касающихся применения РРО при проведении обмена валют через платежные устройства и оформления соответствующих расчетных документов РРО, квитанций и чеков банкомата, он предоставил финансовым учреждениям шестимесячный переходный период. В течение второго полугодия 2018 года они будут оформлять валютно-обменные операции по порядку, действовавшему до сих пор, а работать по-новому – с 1 января 2019 года.

Теги: #оформление #нбу #обмен_валют #нацбанк
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