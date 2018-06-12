Экономика

17:58 12.06.2018

Минрегион отменит обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажках

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Минрегион отменит обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажках

 Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ отменит государственную строительную норму (ГСН) об обязательном проектировании мусоропроводов в многоэтажных домах, за исключением специализированных домов для лиц с инвалидностью и лиц пожилого возраста.

"Мы отменяем советскую норму обязательного проектирования мусоропроводов в многоэтажках. В соответствии с изменениями в ГСН по жилым домам, необходимость устройства мусоропроводов в населенных пунктах определяется с учетом принятой системы обращения с отходами", - сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Он также напомнил, что министерство разрешило застройщикам проектировать подземные и вакуумные точки для сбора бытового мусора.

По словам Л.Парцхаладзе, новый ГСН, отменяющий норму о мусоропроводах, будет утвержден в ближайшем времени и вступит в силу через три месяца после публикации.

Теги: #нормы #строительство #мусоропровод #минрегион
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