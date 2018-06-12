Экономика

16:30 12.06.2018

Алиев на встрече с Порошенко пригласил Украину к участию в Южном газовом коридоре

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Алиев на встрече с Порошенко пригласил Украину к участию в Южном газовом коридоре

 Президент Украины Петр Порошенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Турции обсудили вопросы углубления сотрудничества в энергетической сфере и констатировали активизацию диалога на всех уровнях.

"Президент Азербайджана пригласил Украину к участию в проекте "Южный газовый коридор", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства по итогам встречи.

В контексте подготовки к проведению в Киеве очередного заседания совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества отмечен существенный рост объемов торговли между двумя странами по итогам 2017 года.

И.Алиев поблагодарил президента Украины за создание благоприятных условий для открытия Торгового дома Азербайджана в Киеве.

Стороны также выразили готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодных отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция.

Главы государств отметили обоюдную неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран. П.Порошенко и И.Алиев обменялись мнениями по подготовке шестого заседания Совета президентов Украины и Азербайджана в рамках планируемого официального визита президента Азербайджана в Украину.

Как известно, П.Порошенко находится с рабочим визитом в Турции для участия в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося частью проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК).

Теги: #алиев #газ #порошенко #югк #азербайджан
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