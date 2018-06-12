Экономика

16:16 12.06.2018

В ОПК ожидают госинвестиций на организацию в Украине серийного производства новых многоцелевых вертолетов КТ-112

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В ОПК ожидают госинвестиций на организацию в Украине серийного производства новых многоцелевых вертолетов КТ-112

В ОПК Украины ожидают, что готовящаяся закупка МВД в рамках госпрограммы создания единой системы авиабезопасности и гражданской обороны вертолетов французской Airbus Helicopters SAS откроет новые возможности для привлечения госинвестиций в организацию серийного производства в Украине новой отечественной перспективной вертолетной техники.

"Украинский оборонный сектор открыт к развитию ВТС с западными союзниками и с интересом анализирует планы Airbus Helicopters в Украине. Вместе с тем участники украинского оборонного рынка ожидают, что сделка с Airbus откроет новые возможности для финансирования отечественных оборонных разработок", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" источник в оборонном секторе.

"В данном случае речь об украинском аналоге западной авиатехники - легком многоцелевом КТ-112 "Кадет", совместной разработке украинского ОПК с участием КБ "Вертикаль", ГП "Ивченко-Прогресс", ГП "Антонов". По своим характеристикам КТ-112 не уступает европейской вертолетной технике и имеет хороший экспортный потенциал. Его прогнозируемая стоимость на порядок ниже по сравнению с зарубежным аналогом – около $350 тыс. Потребность в инвестициях на сертификацию и организацию серийного производства вертолета, по оценкам участников проекта, оценивается всего в $12,7 млн", - уточнил собеседник агентства.

Представитель оборонного сектора акцентировал, что оснащенный двумя поршневыми двигателями австрийской Rotax 912ULS/S новый украинский КТ-112 существенно превосходит ближайшие аналоги по топливной эффективности: "Использование вертолетом автомобильного бензина исключает зависимость от авиационного топлива, существенно снижает риск дефицита топлива в боевых условиях. Высокая топливная экономичность KT-112 позволяет выполнять до 150 оперативных полетов, что в 30 раз больше по сравнению с входящими в парк ВСУ многоцелевыми Ми-8 и Ми-24", - уточнил он.

"Учитывая, что инициированный силовиками в 2017 году проект создания единой системы авиабезопасности и гражданской обороны предусматривает оснащение вертолетной службы вертолетами украинского и западного производства, в ОПК допускают, что часть госфинансирования программы, предусмотренного в бюджете на этот год отдельной строкой, может быть направлена на организацию серийного производства перспективной вертолетной техники в Украине", - сказал источник.

Как сообщалось, в конце мая Украина и Франция подписали межправительственное соглашение "Об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской обороны в Украине". Соглашение ратифицировано украинским парламентом 7 июня.

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Теги: #вертолеты #опк #втс #мвд #госпрограмма
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