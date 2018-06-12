Экономика

15:56 12.06.2018

Доля "плохих" долгов у пятерки крупнейших бизнес-групп Украины без "Привата" достигает 82%

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Доля "плохих" долгов у пятерки крупнейших бизнес-групп Украины без "Привата" достигает 82%

 Крупнейшие бинес-группы Украины очень плохо обслуживают свои кредиты, констатирует Национальный банк Украины, не уточняя названия бизнес-групп.

"Без учета группы "Приват" у нас доля проблемной задолженности ТОП-5 бизнес-групп – это 82%. С "Приватом" – это 93%!, – сказал замдиректора департамента финансовой стабильности Евгений Дубогрыз на презентации 5-го Отчета о финансовой стабильности во вторник.

Согласно документу, суммарный объем валовых кредитов пятерке наибольших бизнес-групп составляет около 125 млрд грн, или 14% всех кредитов корпоративному сектору.

Нацбанк уточняет, что на десятку крупнейших бизнес-групп приходится 21% всех кредитов, на двадцатку – 27%, тогда как доля "плохих" кредитов у них соответственно 79% и 76%.

"Очень много кредитов у нас сконцентрировано и приходится или на больших заемщиков, или на крупнейшие бизнес-группы. И именно в крупнейших бизнес-группах – должниках Украины зафиксирована наихудшая платежная дисциплина", – констатировал Е.Дубогрыз.

Он добавил, что в ходе переговоров с заемщиками и банками Нацбанк видит негативную тенденцию, что крупные недобросовестные заемщики специально затягивают реструктуризацию долгов, ждут, а иногда и требуют от банков льготных условий, например, списания части долга или нулевые проценты на годы с погашением в конце срока.

"По большому счету, должники сейчас имеют больше силы, тем более возможности, не платить по своим долгам, чем банки работать с этими должниками", – отметил представитель Нацбанка. Он призвал к принятию законов о защите кредиторов и реформе судебной системы.

"Если банки не будут координироваться с целью урегулирования задолженности больших групп, эти долги никогда не будут возвращены", – делается вывод в свежем Отчете о финансовой стабильности.

Теги: #нбу #банки #нацбанк #финансы #кредиты
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