Экономика

15:53 12.06.2018

Комиссия по защите бизнеса рассмотрела два случая нарушений сотрудниками ГФС и Генпрокуратуры

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Комиссия по защите бизнеса рассмотрела два случая нарушений сотрудниками ГФС и Генпрокуратуры

Межведомственная комиссия по вопросам соблюдения правоохранительными органами прав и законных интересов граждан рассмотрела два случая нарушений сотрудниками Государственной фискальной службы (ГФС) и Генеральной прокуратуры законных прав компаний, сообщил бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета.

"Один из них связан с проблемами ведения уголовного производства – отсутствуют согласованные налоговые обязательства. Второй – о невыполнении судебного решения следственного судьи о возврате имущества. По итогам рассмотрения этих случаев комиссия приняла решение дать указание ГФС, так как один кейс касается ее, разобраться в этой ситуации и проинформировать об этом комиссию. И рекомендовала – поскольку комиссия не может указать – Генпрокуратуре разобраться во втором кейсе и также проинформировать комиссию", – сказал А.Шемета в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" по результатам заседания 11 июня.

Однако, как сообщил агентству источник, присутствовавший на заседании, приглашенные представители Службы безопасности Украины (СБУ) и Генпрокуратуры не явились.

По словам бизнес-обмудсмена, председатель комиссии – премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал его предложение поручить Министерству юстиции изучить вопрос невыполнения судебных решений и разработать изменения в законодательство об уточнении ответственности за это.

К заседанию, состоявшемуся в понедельник, комиссия получила восемь жалоб, две из которых и были рассмотрены при участии представителей этих компаний, сообщила в комментарии "Интерфакс-Украина" исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Катерина Глазкова.

"Мы как ассоциация, которая защищает интересы украинских предпринимателей, призываем бизнес подавать жалобы и выносить проблемы с правоохранителями в публичную плоскость. Это позволит комиссии работать эффективнее и выявлять системные проблемы во взаимодействии бизнеса и правоохранительных органов, над устранением которых нужно работать", – прокомментировала она.

Помимо этого, в ходе заседания Минюст представил законопроект об ответственности правоохранителей за неправомерные действия, добавил бизнес-омбудсмен.

"Министерство юстиции подготовило изменения в ряд законов, в том числе Уголовно-процессуальный кодекс, которые усиливают ответственность правоохранительных органов за неправомерные действия… Если будут приняты те предложения, которые представлены в документе, то это должно значительно улучшить взаимоотношения правоохранителей с бизнесом", – отметил А.Шемета.

На заседании речь также шла о том, что правоохранители, пользуясь лазейкой в законодательстве, избегают видеофиксации обысков и рассмотрения ходатайств следственным судьей.

"Было обращено внимание на то, что средства фиксации принятия решений следственным судьей не всегда используются, нужно как можно быстрее обеспечить соблюдение порядка фиксации принятия решений", – прокомментировал бизнес-омбудсмен.

Как сообщалось, в минувшем году Верховная Рада приняла закон "О внесении изменении в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования" (№7275) (так называемый закон "маски-шоу стоп").

Закон предусматривает введение обязательной видеофиксации обысков и рассмотрения ходатайств следственным судьей, кроме решения вопроса о проведения негласных следственных действий. Предусмотрено право стороны защиты самостоятельно осуществлять видеофиксацию обыска.

В феврале 2018 года премьер-министр В.Гройсман инициировал создание специальной комиссии по вопросам выполнения требований законодательства по защите бизнеса и ответственности контролирующих органов за избыточное давление на предпринимателей. В состав комиссии, в частности, вошли представители бизнес-ассоциаций.

Теги: #гпу #альгирдас_шемета #бизнес_омбудсмен #гфс
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