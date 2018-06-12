Экономика

15:01 12.06.2018

Азербайджан и Украина планируют совместное производство ПТРК "Корсар"

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Азербайджан и Украина планируют совместное производство ПТРК "Корсар"

Баку и Киев ведут переговоры по совместному производству украинского переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корсар", сообщает азербайджанское издание AzeriDefence.

"Переговоры по данному вопросу начались в 2016 году. Украина всегда готова к трансферу технологий в Азербайджан", - сообщает AzeriDefence со ссылкой на представителя госконцерна "Укроборонпром".

Согласно информации, в "Укроборонпром" отметили, что Вооруженные силы Азербайджана заинтересованы в приобретении комплекса "Корсар" и украинско-белорусского ПТРК "Скиф". В 2016 году "Скифы" были оснащены новыми ракетами.

В ПТРК "Корсар" применена полуавтоматическая система наведения по лучу лазера. Обнаружение цели и наведение обеспечивается с помощью оптического и инфракрасного прицелов, что позволяет вести стрельбу в сложных погодных условиях. Бронепробиваемость ПТУР Р-3 составляет не менее 550 мм за динамической защитой (ДЗ). Тип боевой части (БЧ) - кумулятивная тандемная. Дальность стрельбы - 100-2500 м.

ПТРК "Скиф" оснащен полуавтоматической системой наведения по лучу лазера. Дальность обнаружения цели комплексом составляет 7 тыс. метров. Бронепробиваемость - не менее 800 мм. Тип БЧ - кумулятивная тандемная. Дальность стрельбы - днем 100-5000 м, ночью: 100-3000 м.

ПТРК "Скиф" принят на вооружение Вооруженных сил Азербайджана в 2010 году.

Теги: #укроборонпром #производство #корсар #азербайджан
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