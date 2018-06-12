Экономика

14:56 12.06.2018

НБУ улучшил оценки кредитного риска и риска прибыльности банковского сектора

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НБУ улучшил оценки кредитного риска и риска прибыльности банковского сектора

Национальный банк Украины (НБУ) снизил с 6 до 5 баллов по 10-балльной шкале оценку кредитного риска и риска прибыльности банковского сектора страны, сообщил директор департамента финансовой стабильности центробанка Виталий Ваврищук.

"Восстанавливается платежеспособность заемщиков и домохозяйств…, очень высокий позитивный результат банковского сектора – не какая-то узкая группа, а десятки банков уже работают прибыльно", – пояснил он причины такого улучшения оценок на презентации 5-го Отчета о финансовой стабильности во вторник.

В.Ваврищук указал, что остальные четыре оценки остались прежними. В частности, традиционно низким является риск ликвидности, оцененный регулятором 3-мя баллами. "Не видим никаких системных рисков", – прокомментировал этот показатель директор департамента.

В то же время он подчеркнул, что традиционно высоким остается юридический риск - на уровне 9 баллов, что и сдерживает наращивание кредитования.

Валютный риск и риск достаточности капитала, как и в двух предыдущих отчетах, получили оценки в 5 баллов.

Теги: #риски #нбу #кредитование #нацбанк
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