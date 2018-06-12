ДМК обязался в 2018-2019гг реализовать ряд проектов по снижению загрязнения окружающей среды

Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), и администрация Каменского подписали меморандум о сотрудничестве в сфере улучшения экологической ситуации.

На корпоративном сайте предприятия сообщается, что подписи под соответствующим документом 11 июня поставили Каменской городской голова Андрей Белоусов и генеральный директор ПАО "Днепровский меткомбинат" Александр Подкорытов.

Подписание меморандума об экологическом сотрудничестве гендиректор ДМК считает очередным этапом выполнения социальных обязательств перед городом. Уже выполнен ряд мероприятий в рамках экологической программы города по снижению выбросов загрязняющих веществ агломерационным, доменным и конвертерным производствами.

При этом отмечается, что предприятие на треть наполняет городскую казну и активно участвует в развитии инфраструктуры. В 2017 году ДМК перечислил в местный бюджет почти 409,5 млн грн, в первом квартале 2018 года – 98,7 млн грн. В апреле этого года комбинат поддержал децентрализацию отопления правобережной части города, выделив 40 млн грн на установку автономного отопления.

В 2018 году запланирована замена двух существующих котлов-утилизаторов с модернизацией газоочистных систем на сумму 233,8 млн грн. Это обеспечит существенное снижение выбросов загрязняющих веществ с достижением их концентрации до 50 мг/куб. м.

В 2019 году запланировано начало модернизации газоочистного оборудования вращающих печей отделения производства извести. На это будет израсходовано 85,4 млн грн, ожидаемый эффект - снижение выбросов загрязняющих веществ на 800 тонн.

В период с 2018-го по 2019гг также запланировано начало реконструкции газоочистного оборудования агломашин №№7-12. Сейчас разработана проектная документация с привлечением ООО "Научно-исследовательский и проектный институт АИК-ЭКО". В 2019-м планируется начало реконструкции газоочистного оборудования. Стоимость проекта - 8 млн грн на одну агломашину. Ожидаемый эффект - снижение выбросов загрязняющих веществ на 8,8 тыс. тонн.

С целью повышения эффективности очистки выбросов в атмосферный воздух в текущем году запланирована разработка проекта озеленения санитарно-защитной зоны ДМК с высадкой большого количества зеленых насаждений. Реализация проекта запланирована на 2019 год. Ориентировочная стоимость проекта - 1 млн грн.

"Мы активно включились в работу по модернизации газоочистного оборудования сразу после запуска предприятия после вынужденного простоя. Нас самих не устраивают те газоочистные сооружения, которые на сегодняшний день работают. Мы понимаем, что это "прошлый век". Поэтому прилагаем максимальные усилия, чтобы переходить на современные установки и практики", - сказал А.Подкорытов, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь, городской голова Каменского констатировал, что после наращивания темпов производства в прошлом году выросло и количество выбросов меткомбината.

"Но меня радует тот факт, что руководство ДМК планомерно выполняет мероприятия в рамках экологической программы города. Более того, в течение двух лет меткомбинат планирует инвестировать в экологию города более 5 000 млн грн, что в несколько раз снизит существующую экологическую нагрузку", - отметил А. Белоусов.

Как сообщалось, в апреле-июне и большую часть июля 2017 года ДМК простаивал из-за сложного финансового положения. В частности, у комбината значительная задолженность перед "Метинвестом".

На корпоративном сайте предприятия также сообщается, что общественной организацией "Днепропетровская межрегиональная экологическая ассоциация" 18 июня 2018 года будут проведены общественные слушания на тему "Современные инновации ДМК - пути для снижения нагрузки на окружающую среду. Отражение инновационных проектов комбината в региональных природоохранных программах".

Ранее Государственная экологическая инспекция в период с 23 августа по 7 сентября 2017 года провела внеочередную проверку соблюдения природоохранного законодательства ДМК, зафиксировав превышение вредных выбросов в период возобновления работы после почти 4-месячного простоя. При этом отмечалось, что мониторинг вредных выбросов был вызван недовольством горожан из-за периодического появления "рыжих" дымов, связанных с пуском основных производственных мощностей комбината.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша).