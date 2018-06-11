Фондовые индексы Украины в понедельник изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,48% - до 1618,47 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,68% - до 436,58 пункта.

Объем торгов на УБ составил 1,34 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил почти 200 млн грн, в том числе акциями – 0,35 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Укрнафты" (+4,54%) и "Донбассэнерго" (+3,96%).

В "красной зоне" завершили торги акции "Турбоатома" (-0,75%), "Центрэнерго" (-0,64%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,45%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,7%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 0,12% - до 481,16 пункта при объеме торгов 945 тыс. злотых (6,9 млн грн).

В "индексной корзине" изменились в стоимости акции KSG Agro (+5,43%), агрохолдинга ИМК (+0,8%) и "Агротона" (+0,51%).