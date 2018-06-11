Экономика

18:37 11.06.2018

АМКУ в мае получил больше всего жалоб на исправления победителями тендеров документации после аукциона

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АМКУ в мае получил больше всего жалоб на исправления победителями тендеров документации после аукциона

Наиболее часто обжалуемым нарушением в ходе публичных закупок в мае был допуск и избрание победителями участников закупок, которые загружали в систему исправленные в соответствии с тендерными требованиями документы после проведения аукциона, сообщил глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев в ходе пресс-брифинга в понедельник.

По его словам, помимо этого, наиболее распространенною причиной обжалования публичных закупок стало отклонение заказчиком предложения победителя после завершения аукциона. Много жалоб касалось также неправомерного требования заказчиков предоставить образцы, которые не являются составляющими тендерного предложения, или документы, которые не предусмотрены законодательством.

"Эти тенденции появились недавно и участились в мае", - отметил Ю.Терентьев.

По его словам, в мае количество поступивших в АМКУ жалоб относительно нарушений в публичных закупках выросло на 30,5% по сравнению с маем-2017 - до 693. При этом жалоб, которые поступили с необходимой оплатой, насчитывалось 550, принято к рассмотрению - 499. Из них АМКУ рассмотрел 450 жалоб, из которых 273 были удовлетворены полностью или частично, а в 130 случаях - отказано, уточнил Ю.Терентьев.

"То есть фактически половина жалоб содержала достаточные основания для того, чтобы они были полностью или частично", - подчеркнул глава АМКУ.

Теги: #аукцион #жалобы #амку
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