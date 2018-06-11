Рынки акций Европы завершают сессию в плюсе, рост в Италии превысил 3%

Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в понедельник на фоне восстановления аппетита к риску, итальянский рынок является лидером роста после того, как новый министр финансов страны Джованни Триа подтвердил приверженность членству в еврозоне.

Инвесторы переключились с малорезультативного саммита G7 на предстоящие геополитические события, включая встречу лидеров США и КНДР в Сингапуре, и на заседания ведущих центробанков.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,7%, до 387,98 пункта.

Британский FTSE 100 повысился на 0,7%, французский CAC 40 и германский DAX - на 0,4%.

Итальянский FTSE MIB прибавил 3,4%, демонстрируя самый значительный подъем с февраля; бонды Италии также дорожают. В минувшие выходные Дж.Триа заявил в интервью газете Corriere della Sera, что вопрос о выходе Италии из еврозоны даже не обсуждается и что правительство не допустит формирования на рынке условий, которые подтолкнули бы страну к такому решению. Сам министр финансов намерен сосредоточить усилия на структурных реформах в Италии.

Евро на этом фоне подорожал на 0,3% к доллару, до $1,1808, а также на 0,6% к иене и на 0,4% к фунту стерлингов.

Акции итальянских банков продемонстрировали уверенный подъем: Unicredit и Intesa Sanpaolo - на 6,4%, Monte dei Paschi - на 4%.

На этой неделе пройдут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Японии и ряда других центробанков. От ФРС и ЕЦБ ожидают дальнейших сигналов о нормализации денежно-кредитной политики.

В макроэкономическом календаре Европы в понедельник лидирует Великобритания, где вышли данные о строительстве, торговле и промышленном производстве.

Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании упало в апреле самыми быстрыми темпами с 2012 года - на 1,4% относительно марта. Аналитики в среднем прогнозировали менее заметное снижение - на 0,3%. В Италии промпроизводство в апреле также сократилось больше ожиданий.

Торговый дефицит Великобритании в позапрошлом месяце был максимальным с сентября 2016 года - 5,28 млрд фунтов - из-за значительного падения экспорта (на 3,2%). Между тем Дания в понедельник объявила о крупнейшем отрицательном сальдо внешней торговли за всю историю наблюдений.

Сокращение объемов строительства в Великобритании наблюдалось в апреле уже 4-й месяц подряд, что является самым длительным периодом снижения с весны 2013 года. Падение составило 3,3% в годовом выражении при ожидавшихся рынком 1,8%.

Цена акций Rolls-Royce уменьшилась на 0,6% на торгах в Лондоне. Британская инжиниринговая компания в пятницу объявит о сокращении тысяч рабочих мест и о новых целевых показателях восстановления бизнеса по производству двигателей для гражданской авиации, пишет Financial Times.

Котировки ценных бумаг Air France-KLM опустились на 0,6%. Профсоюзы работников компании призвали к проведению новых забастовок в июне - с 23 по 26 июня. Между тем 14 июня руководство компании собирается представить новые меры, призванные решить текущие споры с сотрудниками.

Курс ценных бумаг производителя автомобильных сидений Adient PLC рухнул на 16,7%, до минимума за 19 месяцев. Компания ухудшила прогноз на 2018 фингод и объявила об уходе в отставку CEO Брюса Макдональда.