Экономика

18:25 11.06.2018

АМКУ считает необходимым внедрение аукционов для производителей тепла

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АМКУ считает необходимым внедрение аукционов для производителей тепла

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) считает необходимым внедрение аукционов для производителей тепла, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на государственного уполномоченного АМКУ Валерия Полюховича.

"Государству необходимо создать благоприятные условия для беспрепятственного доступа на рынки теплоснабжения производителей тепла из альтернативных источников. Одним из путей является усовершенствование нормативно-правовых актов, согласно которым станет возможным внедрение аукционов для производителей тепла", - говорится в сообщении.

По мнению В.Полюховича, также государству необходимо перейти к фиксации только предельного тарифа на тепло для производителей из альтернативных источников – это позволит участникам рынка "играть на понижение" и усилит конкуренцию.

Теги: #тепло #аукцион #амку
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