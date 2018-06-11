Экономика

17:44 11.06.2018

НКРЭКУ намерена снизить на 29% тариф на производство тепла для нужд большинства киевлян

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НКРЭКУ намерена снизить на 29% тариф на производство тепла для нужд большинства киевлян

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 14 июня рассмотрит вопрос установления для КП "Киевтеплоэнерго" тарифа на производство тепловой энергии для нужд населения на уровне 784,58 грн (без НДС, конечная стоимость отопления, помимо этой цифры, также учитывается тариф на транспортировку и поставку тепла).

Соответствующий проект постановления НКРЭКУ обнародован на сайте регулятора.

Ранее аналогичный тариф для ПАО "Киевэнерго" на производство тепла для нужд населения был зафиксирован на уровне 1104,96 грн (без НДС).

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Таким образом, стоимость тепла, производимого на коммунальных котельных и ТЭЦ, передаваемых от "Киевэнерго" к "Киевтеплоэнерго", может снизиться на 29% (на 320,38 грн). Вместе с тем конечная стоимость услуги централизованного отопления зависит также от новых тарифов на транспортировку и поставку тепла, поэтому она может измениться не столь существенно.

Как сообщалось, НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Теги: #киев #тепло #тариф #нкрэку
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