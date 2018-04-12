Китай в полной мере готов ответить на повышение тарифов на китайские товары

Китай "без колебаний" зеркально ответит Соединенным Штатам, если они примут решение о повышении пошлин на товары китайского экспорта, завил официальный представитель Минкоммерции Гао Фэн на брифинге.

При этом он отметил, что анонсированное председателем КНР Си Цзиньпином на азиатском экономическом форуме в Боао (китайская провинция Хайнань) снижение тарифов на ввоз в Китай иностранных автомобилей не является уступкой США.

Президент США Дональд Трамп, который добивается повышения таможенных пошлин на китайские товары, после выступления Си Цзиньпина написал в "Твиттере", что он "благодарен" китайскому руководителю за то, что облегчается доступ американских автомобилей на рынок КНР.

В связи с этим Гао Фэн заметил, что Си Цзиньпин последовательно проводит политику широкой открытости китайкой экономики для внешнего мира, и это "не имеет ничего общего" с торговыми трениями между США и Китаем.