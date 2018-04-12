Экономика

10:05 12.04.2018

Китай в полной мере готов ответить на повышение тарифов на китайские товары

Китай в полной мере готов ответить на повышение тарифов на китайские товары

Китай "без колебаний" зеркально ответит Соединенным Штатам, если они примут решение о повышении пошлин на товары китайского экспорта, завил официальный представитель Минкоммерции Гао Фэн на брифинге.

При этом он отметил, что анонсированное председателем КНР Си Цзиньпином на азиатском экономическом форуме в Боао (китайская провинция Хайнань) снижение тарифов на ввоз в Китай иностранных автомобилей не является уступкой США.

Президент США Дональд Трамп, который добивается повышения таможенных пошлин на китайские товары, после выступления Си Цзиньпина написал в "Твиттере", что он "благодарен" китайскому руководителю за то, что облегчается доступ американских автомобилей на рынок КНР.

В связи с этим Гао Фэн заметил, что Си Цзиньпин последовательно проводит политику широкой открытости китайкой экономики для внешнего мира, и это "не имеет ничего общего" с торговыми трениями между США и Китаем.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Китай не будет девальвировать юань из-за торговых трений с США - глава ЦБ

Трамп грозит Китаю пошлинами на товары еще на $100 млрд

Китай введет 25%-ные пошлины на товары американского экспорта объемом $50 млрд

США опубликовали список товаров китайского экспорта, подлежащих обложению повышенными пошлинами

США опубликовали список товаров китайского экспорта, подлежащих обложению повышенными пошлинами

Пекин даст пропорциональный ответ на торговые ограничения США на китайские товары - посол КНР

Белый дом обвинил Пекин в "несправедливой" торговой практике

Unipec и Shell подписали 1-й контракт, привязанный к нефтяному фьючерсу шанхайской биржи

Китай готов к диалогу с США по торговым вопросам, но призывает отказаться от "экономического запугивания"

Китай намерен ввести в оборот "нефтеюань"

ПОСЛЕДНЕЕ

Финляндия выдала полный пакет разрешений на Nord Stream 2

Рубль возобновил укрепление к доллару и евро

Стоимость украинского ячменя возросла до рекордной с конца 2014 года

ОПЗ возобновил работу второго агрегата по производству карбамида

Инфляция во Франции в марте ускорилась до 1,7%, максимума с 2012 года

МХП решил выплатить $80 млн промежуточных дивидендов или $0,7492 на акцию

Доллар стабилен к евро, укрепляется к иене после существенного падения накануне

"Херсоноблэнерго" не допустило представителей НКРЭКУ для проведения проверки

Фондовые рынки АТР в основном снижаются из-за роста геополитической напряженности

Фондовые индексы США упали в среду на усилении геополитических рисков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА