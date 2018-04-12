ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) возобновил работу второго агрегата по производству карбамида, сообщил первый заместитель главы правления предприятия Николай Щуриков.

"На ОПЗ возобновили работу второго агрегата по производству карбамида. Напомню, что по причине переполненности складских площадей для хранения карбамида 28 марта завод вынужден быть остановить один агрегат по производству карбамида", - написал он на своей Facebook-странице.

Как сообщалось, ОПЗ перерабатывает газ ООО "Всеукраинская Энерго Компания" на давальческих условиях.

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Владельцем "Всеукраинской Энерго Компании" является Виталий Колесников. Предприятие занимается энергопоставкой, сбором и сортировкой вторсырья, продажей труб и комплектующих.