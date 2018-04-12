Инфляция во Франции в марте ускорилась до 1,7%, максимума с 2012 года

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в марте 2018 выросли на 1,7% в годовом выражении после повышения на 1,3% в феврале, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Мартовские темпы инфляции стали максимальными с октября 2012 года.

Цены увеличились на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем (в феврале они не изменились).

Результат совпал как с предварительно объявленными данными, так и с прогнозами аналитиков.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в марте выросли на 1,6% в годовом выражении и на 1% по сравнению с февралем.

Предварительные данные указывали на повышение показателей соответственно на 1,5% и 1%, и эксперты не ожидали их пересмотра.

Продукты питания во Франции в марте подорожали на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, промышленные товары - на 2,1%, цены энергоносителей снизились на 0,7%, услуги подорожали на 0,4%.